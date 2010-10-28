Азаров: мы хотим газ, а россияне еще думают

Украинская сторона хотела бы, чтоб российскими активами в совместном предприятии «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» был газ, однако российская сторона пока не определилась в этом вопросе.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в эфире Первого национального телеканала.

По его словам, переговоры по созданию СП идут недостаточно активно. «Они не идут так активно, как продвигались переговоры по другим направлениям. Прежде всего, они (переговоры – УНИАН) связаны со сложностью в составляющих частях СП. Если с нашей стороны все ясно, что мы можем внести, то с их стороны возникают определенные вопрос. Нам бы хотелось, чтоб мы имели готовые объемы газа, которые могли бы являться активами СП», - заявил Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим, он подчеркнул, что оптимистически настроен в отношении результатов как переговоров по созданию СП, так и по пересмотру газовых контрактов.

«Сейчас для этого оптимизма есть хорошая политическая основа, которая заключается в доверии между президентами и правительствами и понимание того, что проблему надо решать, исходя из принципов взаимовыгодности. Нельзя, добившись на каком-то этапе преимуществ, эти преимущества использовать и на других этапах», - заявил Н.АЗАРОВ.