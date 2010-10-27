Аферисты "набирают наблюдателей на выборы"

Активисты областной организации Комитета избирателей Украины разоблачили местных аферистов, пытающихся дискредитировать сотрудников миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщил сегодня на пресс-конференции председатель облКИУ Анатолий БОЙКО, атмосфера, в которой идет подготовка к местным выборам в Одессе, вызвала активизацию аферистов: по городу развешено много объявлений с текстом «Надоели выборы? Хочешь заработать? Звони».

«Гражданам, которые откликаются на эти объявления, сообщают, что предлагается работа наблюдателями на выборах за 100 грн. в час. Причем люди, отвечающие по указанному в этих объявлениях телефону, представляются сотрудниками КИУ, - уточнил А.БОЙКО. - Поскольку к нам эти объявления не имеют никакого отношения, решили провести расследование. Сами позвонили и пришли по указанному адресу: Воронцовский переулок 6, кв.7. Нам ответили, что набор наблюдателей производит ОБСЕ, что также является ложью».

Вместе с тем, подчеркнул глава облКИУ, «пока не известно, кем являются организаторы и для какой цели набирают людей. Ведь регистрация международных наблюдателей завершилась 20 октября, наблюдателей от политических партий – 25 октября».

По его словам, КИУ опасается, что одесситов втягивают в какую-то аферу, поскольку 100 грн. в час, которые предлагают неизвестные, не платит ни одна организация. Кроме того, официальной миссии ОБСЕ на местных выборах в Одессе нет. «Поэтому мы советуем одесситам быть осторожнее», - добавил А.БОЙКО.

Кроме того, облКИУ передал имеющиеся факты для проверки в прокуратуру Одесской области и сообщил о своих подозрениях в Управление Службы безопасности Украины.