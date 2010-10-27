Тимошенко: в Украине наблюдается "цинизм статистики"

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о «цинизме статистики» в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на пресс-конференции в Житомире.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, перед поездкой в Житомирскую область она детально ознакомилась со статистическими показателями, которые характеризуют состояние социально-экономического развития региона.

«И первое, что меня поразило и поразило достаточно сильно - я поняла, что вообще такое слово, как государственная статистика, уже не имеет никакого значения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что проанализировала состояние инфляции, которая была в Житомирской области за сентябрь этого года. "Я думаю, что вы можете быть прекрасными аналитиками на эту тему, поскольку вы каждый день покупаете то, что вам нужно для семьи. Так вот, я хочу проинформировать вас о том, что житомирская статистика (а она, возможно, какая-то особенная) показала, что за сентябрь месяц 2010 года цены в Житомирской области выросли на два с небольшим процента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера «Батьківщини», по ее убеждению «существует на сегодняшний день цинизм житомирской и общеукраинской статистики». «Я думаю, что все убедились в том, что за сентябрь месяц этого года минимум в полтора-два раза росли все цены на все продукты питания, на все без исключения товары, которые покупают люди, - на одежду, на обувь в полтора-два раза», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.