Евро на межбанке падает, доллар - растет

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9520 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9475/7,9530 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9480/7,9530 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2595/0,2598 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2599/0,2601 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2597/0,2599 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 30,66 рублей за доллар (+0,2950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3770/1,3875 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9535/10,9645 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9740/10,9875 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились – 10,9620/10,9750 грн./евро.