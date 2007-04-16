93-летний пенсионер презентовал Цушко $ 200 тысяч

Шло обычное рабочее заседание в Министерстве внутренних дел. Но тут в кабинет зашел 93-летний старичок и скромно выложил из кулечка… 200 тысяч долларов наличкой! Прямо на стол министра МВД Василия Цушко. Откуда такие деньги у старика, живущего на пенсию в 800 гривен? И чего это он принес их в милицию?

Нет, он не олигарх и не пытается дать взятку, пишет "Блик" . Просто бывший спортсмен Борис Свешников благодарен милиции. Когда-то в тяжелые 40-е годы милицейское спортобщество «Динамо» помогло выжить семье молодого гимнаста. Помогали и морально, и хлебными карточками. А теперь пенсионер сам помогает милиции.

– Эти деньги мы направим на помощь инвалидам внутренних дел и детям погибших милиционеров, – заверил нас министр МВД Василий Цушко.

200 тысяч старичок выручил, продав картину из своей коллекции.

«БЛИК» побывал в гостях у пенсионера. Нам рассказывали, что коллекция у Свешникова где-то на миллион долларов. И действительно, все стены в небольшой киевской квартире увешаны полотнами. Но живет пенсионер очень скромно.

– Я не люблю расставаться с картинами, – сознается он.

Однако, если кому-то, особенно детям, очень нужна помощь, Свешников долго не раздумывает. Полотна превращаются в купюры. Уже несколько лет он перечисляет деньги в колонию для малолетних преступниц. А в прошлом году пожертвовал 100 тысяч долларов детям погибших милиционеров.