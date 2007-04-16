93-летний пенсионер презентовал Цушко $ 200 тысяч
Министр знает, кому деньги нужнее
Шло обычное рабочее заседание в Министерстве внутренних дел. Но тут в кабинет зашел 93-летний старичок и скромно выложил из кулечка… 200 тысяч долларов наличкой! Прямо на стол министра МВД Василия Цушко. Откуда такие деньги у старика, живущего на пенсию в 800 гривен? И чего это он принес их в милицию?
|Борис Свешников, бывший гимнаст. Фото Блик
– Эти деньги мы направим на помощь инвалидам внутренних дел и детям погибших милиционеров, – заверил нас министр МВД Василий Цушко.
200 тысяч старичок выручил, продав картину из своей коллекции.
«БЛИК» побывал в гостях у пенсионера. Нам рассказывали, что коллекция у Свешникова где-то на миллион долларов. И действительно, все стены в небольшой киевской квартире увешаны полотнами. Но живет пенсионер очень скромно.
– Я не люблю расставаться с картинами, – сознается он.
Однако, если кому-то, особенно детям, очень нужна помощь, Свешников долго не раздумывает. Полотна превращаются в купюры. Уже несколько лет он перечисляет деньги в колонию для малолетних преступниц. А в прошлом году пожертвовал 100 тысяч долларов детям погибших милиционеров.