Девочкам предлагали сниматься под видом кастинга для японского журнала

В Кривом Роге работники правоохранительных органов пресекли деятельность порностудии, к организации которой причастны четверо граждан Японии.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

По данным милиции, граждане Японии под видом туристической поездки впервые прибыли в Украину в мае 2009 года сроком на один месяц с целью изготовления эротических снимков с участием детей. В дальнейшем указанные снимки были размещены в интернете.

Во второй раз эти граждане прибыли в Украину в октябре этого года, а именно – в Кривой Рог с целью основания фотостудии. В Кривом Роге иностранцы подыскали 31-летнюю местную жительницу, квартира которой была оборудована фото-, видеоаппаратурой и приборами скоростного доступа к интернету. С помощью этой женщины они подбирали несовершеннолетних девочек, которых под видом проведения кастинга в модели для размещения снимков в японском журнале моды фотографировали в эротической одежде и с частично обнаженными частями тела, после чего размещали эти фото на порнографическом сайте.

Проведенными оперативными мероприятиями установлены 9 девочек в возрасте 13-15 лет, которые принимали участие в эротических съемках, общее же количество таких лиц – более 20.

Фото- и видеозаписи, сделанные на указанной студии, изъяты и направлены для проведения исследования. По предварительным заключениям экспертов, изъятые фотоснимки признаны порнографическими и имеющими сексуальную направленность провоцирующими ранний сексуальный опыт у детей.

По данному факту следственным отделом Криворожского горотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних), максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.