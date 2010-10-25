Адвокат Пукача просит возбудить дело против следователя

Адвокат Олег МУСИЕНКО считает незаконным решение следователей об отстранении его от защиты экс-генерала милиции Алексея ПУКАЧА и просит генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры.

Как сообщил УНИАН сам О.МУСИЕНКО, соответствующее заявление он направил на имя генпрокурора.

Как отметил адвокат, он просит А.МЕДВЕДЬКО возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры, в том числе против руководителя следственной группы, расследуемой уголовное дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе Владислава ГРИЩЕНКО, за препятствование защитнику осуществлять свои полномочия в уголовном процессе, а также за умышленное лишение обвиняемого А.ПУКАЧА права на защиту.

О.МУСИЕНКО считает, что генпрокурор должен возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) и ч. 2 ст. 374 (нарушение права на защиту) Уголовного кодекса Украины.

О.МУСИЕНКО объяснил, что вынужден был обратиться к А.МЕДВЕДЬКО, чтобы оградить себя от влияния Генеральной прокуратуры.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники информировали, что в Генпрокуратуре изучают возможность возбуждения уголовного дела в отношении О.МУСИЕНКО за якобы разглашение им материалов досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 18 октября О.МУСИЕНКО заявлял, что его подзащитного А.ПУКАЧА принуждают к смене защиты.

При этом, как отметил адвокат, А.ПУКАЧА пытались убедить в том, чтобы он отказался от проведения дополнительного расследования по делу с привлечением Леонида КУЧМЫ и Владимира ЛИТВИНА.

19 октября О.МУСИЕНКО сообщил, что А.ПУКАЧУ таки в который раз сменили адвоката.

22 октября А.МЕДВЕДЬКО заверил, что на экс-генерала милиции при избрании им нового адвоката никто не оказывал давления.