Предприниматели во Львове потребовали отставки правительства

Сегодня во Львове около 2,5 тысяч предпринимателей провели акцию протеста против принятия нового Налогового кодекса и за отставку правительства Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие собрались возле памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы, скандируя лозунги: «Остановим налоговый террор!», «Мы - за честные налоги!». Манифестанты держали в руках плакаты с надписями: «Где каникулы для малого бизнеса?», «Правительство Азарова-Тигипко – в отставку».

В акции принимали участие предприниматели различных отраслей: торговли, автоперевозок, сферы услуг и т.п., кроме того, присутствовали забастовочные комитеты районных центров Львовской области.

«У нас должен быть утвержден основной принцип осознания природы власти: власть - наши наемные работники, задача которых не накопление собственных средств путем использования предоставленных каких-то преференций и воздействий, а служение на пользу народа и государства. Если власть упорно не хочет это понимать, то существуют способы ее досрочного устранения», - заявил во время выступления Игорь ГУРНЯК, председатель Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины.

Вокруг площади возле памятника Т.Шевченко проехали автомобильным маршем 30 таксистов. Также состоялся «мобильный марафон» выступлений представителей других городов Украины, в частности, Харькова, Северодонецка, Луганска и Крыма.

Протестующие выразили убеждение в том, что предложенный правительством Налоговый кодекс приведет к «смерти» их бизнеса. Поэтому во время митинга между людьми ходила большая книга "Налоговый кодекс" с изображением лица премьер-министра Николая АЗАРОВА и косы.

На митинге единогласно была принята резолюция, в частности, с требованием к властям отклонить проект Налогового кодекса.

Кроме того, в резолюции есть требование отставки правительства Н.АЗАРОВА в полном составе «как не способного вывести экономику из кризиса и не намеренного это делать».

«Репрессиям против бизнеса, которые начались в Бердянске, Хмельницкой и Николаевской областях, Луганской области мы ответим адекватными действиями в рамках закона, созданием предпринимательской среды общей поддержки, свободным пространством для бизнеса. Мы требуем возвращения свободных средств массовой информации и выражаем свое возмущение тем, что 10-тысячный митинг предпринимателей не вызывает интерес у ведущих национальных телеканалов. Мы просим журналистов прорвать информационную блокаду наших акций неповиновения по всей Украине», - говорится в тексте резолюции, который был передан во Львовскую областную государственную администрацию.

«В случае принятия Налогового кодекса мы начинаем «налоговую забастовку», а второе чтение налогового кодекса в Киеве мы встретим общей бессрочной акцией вместе со всей Украиной», - заявили участники акции протеста.

Напомним, что в начале октября Верховная Рада в первом чтении приняла Налоговый кодекс, который, по мнению предпринимателей, содержит опасные для развития и даже существование среднего класса нормы.

В октябре по всей Украине, в частности, в Николаевской, Луганской, Донецкой, Львовской областях, в Киеве, состоялся ряд массовых акций протеста. Общее количество их участников - более 100 тысяч предпринимателей.

Организаторы протеста - Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины и Альянс «За честные налоги». Ни одна политическая партия не причастна к организации протестов, но организаторы призывают всех небезразличных присоединиться к ним ради общей цели.