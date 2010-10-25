Политолог: выборы мэра Симферополя предрешены

Кандидат от Партии регионов на пост симферопольского городского головы Виктор Агеев является бесспорным лидером избирательной кампании, и конкурентам его уже не догнать, считает крымский политолог Владимир Джараллы.

«Разрыв можно назвать абсолютным. При такой разнице у оппонентов Агеева шансы на победу становятся призрачными», – считает политолог.

«Собственно говоря, только избирательную кампанию Агеева и можно считать программной кампанией. Остальные кандидаты предвыборную риторику свели либо к критике уходящего мэра Геннадия Бабенко, а в его лице Партии регионов, либо к повторению (иногда слово в слово!) программы Виктора Агеева», – отметил Владимир Джаралла.

Кроме того, он подчеркнул, что только Партия регионов смогла наладить хорошие, добрососедские отношения с Россией, что так важно для социально-экономического развития Крыма и, в частности, Симферополя. Именно этим ПР «подчеркнула отличие хозяйственника от хозяина».