Свадьба попала в ДТП: семь раненных в трёх жигулях

В Крыму в ДТП попали автомобили из свадебного кортежа: 7 человек травмированы

Симферополь. 14 апреля. УНИАН. В Крыму сегодня на 15-м километре автодороги Симферополь-Севастополь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным ГАИ, автомобиль ВАЗ-21104 при обгоне на крутом повороте выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль ВАЗ-21103, двигающийся во встречном направлении (по своей полосе движения в свадебном кортеже). Затем идущий в свадебном кортеже сзади автомобиль ВАЗ-21099, врезавшись с развернувшимся в результате столкновения на 90 градусов автомобилем ВАЗ-21104, выехал на обочину, где, сбивая дорожный знак, остановился, зависая правой задней частью над кюветом.

В результате дорожной аварии пострадали семь человек: водитель автомобиля ВАЗ-21104 (1974 года рождения), пассажирка этого автомобиля (1986 года рождения); водитель автомобиля ВАЗ-21103 (1983 года рождения), а также четыре пассажирки этой машины (1984, 1986, 1987 и 1988 годов рождения).