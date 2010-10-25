На завтра Украине обещают дожди

Завтра ночью в западных, Одесской и Винницкой областях, днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются небольшие, на западе умеренные дожди, днем на Закарпатье и в Карпатах местами сильный дождь с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром в южной и восточной части местами туман. Ветер юго-восточный (в западных, а днем и в северных областях северо-западный), 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла, в Карпатах в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, в южной части и большинстве восточных областей 11-16°.

В Киевской области ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.