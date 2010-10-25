В пассажирских автобусах поставят ограничители скорости?

Автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки на междугородних и международных маршрутах, должны быть оборудованы ограничителем скорости, а пассажирские сиденья в них – ремнями безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи со ссылкой на министра Константина ЕФИМЕНКО.

Министр подчеркнул необходимость усилить внимание к техническому состоянию подвижного состава пассажирского автотранспорта общего пользования. Как показывает анализ причин ДТП, 97% всех происшествий совершается вследствие нарушения Правил дорожного движения: нарушения правил маневрирования, превышения скорости, неисправности транспортного средства, выезда на полосу встречного движения и т.п.

К.ЕФИМЕНКО заявил, что насущной необходимостью является проведение совместного с департамента ГАИ Министерства внутренних дел заседания для координации информационно-аналитической работы по изучению причин ДТП, особенно тех, которые привели к тяжелым последствиям, а также определения рычагов воздействия для их недопущения.