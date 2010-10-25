Рената Литвинова заставила Депардье покраснеть

В столице стартовал юбилейный - 40-й - кинофестиваль «Молодость», в программе заявлено больше 350 картин.

В субботу на открытии по красной дорожке «Молодости» прошли Жерар Депардье с Фанни Ардан (Депардье опирался на трость, так как до сих пор лечит сломанную летом ногу), Софи Марсо и Кристоф Ламбер, Рената Литвинова и Владимир Меньшов, а также вышел в свет почетный президент фестиваля и экс-президент страны Виктор Ющенко с супругой, сообщает Комсомольская правда в Украине. Вели церемонию Рената Литвинова и Жерар Депардье. "Кино это и есть запечатленная молодость, - говорила она. - На кинопленке я всегда останусь молодой, в отличие от себя земной".

А потом переключилась на Жерара Депардье. Тот внимательно слушал, как благодаря его фильмам Рената решила посвятить себя кино, и немного смутился и даже мило покраснел, узнав, что фильмы с его участием Литвинова смотрела в детстве, замечает корреспондент.

В Киеве Депардье планирует пробыть еще несколько дней. Поселили звезду в президентском «люксе» отеля «Интерконтиненталь».