У Могилева очередную смерть в милиции списывают на проблемы с сердцем

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти мужчины в помещении Амур-Нижнеднепровского райотдела милиции Днепропетровска стала сердечно-сосудистая недостаточность, постинфарктный кардиосклероз.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в указанном райотделе милиции внезапно умер мужчина, вызванный для дачи показаний о хищении изделий из черных металлов из одной из промышленных баз.

По данным Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, во время осмотра тела умершего следователем прокуратуры района вместе с судебно-медицинским экспертом телесных повреждений на нем не обнаружено. При опросе второго охранника было выяснено, что во время пребывания в райотделе внутренних дел работники милиции неправомерных действий как к нему, так и к умершему не применяли. Кроме того, сослуживец сообщал ему, что он себя плохо чувствует, а именно - жаловался на боли в груди.