В Макеевке 2-летний ребенок умер от пулевого ранения в живот

В г. Макеевка Донецкой области двухлетний ребенок умер в больнице от пулевого ранения в живот.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Макеевского городского управления милиции.

Согласно сообщению, 16 октября 2010 года в Горняцкий райотдел Макеевского горуправления милиции поступило сообщение из детской больницы о том, что к ним доставлен двухлетний мальчик с огнестрельным ранением в область живота. Следственно-оперативная группа совместно с руководством горуправления незамедлительно выехала на место события для выяснения всех обстоятельств происшедшего.

Со слов отца потерпевшего, 16 октября он находился у себя дома вместе с сыном 2008 года рождения. Мальчик, играя, схватил папину барсетку (маленькую сумочку) с тумбочки и уронил на пол, но в этот момент произошел выстрел, от которого ребенок получил пулевое ранение в живот. Как оказалось, на тот момент в барсетке находился боевой пистолет, заряженный боевыми патронами, и предохранитель не был включен, что и привело к непроизвольному выстрелу. Отец сразу вызвал скорую помощь, которая и доставила мальчика в больницу.

Медики пояснили, что полученное ранение не совместимо с жизнью, но, несмотря на это, до последнего боролись за жизнь малыша, объяснили в милиции. На следующий день мальчик умер от многочисленных повреждений внутренних органов.

По словам начальника городского отделения милиции Горняцкого райотдела г. Макеевки Александра КАЛИСТРАТОВА, в ходе осмотра квартиры, где произошёл инцидент, был изъят пистолет, в патроннике которого находилась гильза от использованного патрона, а также боеприпасы к оружию. Данные вещественные доказательства направлены на экспертизу.

На момент осмотра квартиры никаких документов, разрешающих её хозяину хранить, носить огнестрельное оружие, не обнаружено, более того, выявлены нарушения правил его хранения, где и с какой целью он приобрел огнестрельное оружие, предстоит разобраться следствию.

А.КАЛИСТРАТОВ рассказал, что отец погибшего ребенка – 33-летний житель Макеевки, официально не работающий, женатый, 2005 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за вымогательство. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 263 - «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», и 264 - «небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов» Уголовного кодекса Украины.