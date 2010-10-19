Завтра Украине обещают дожди и до 24° тепла

20 октября в Украине дождливо.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в среду облачно. Дожди, в южной части местами с грозами, в западных, а днем и в восточных областях местами сильные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке порывы 15-20 м/с Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14; в южной части ночью 8-13°, днем 14-19°, в Крыму до 24°.

В Киевской области временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

В Киеве также облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 6-8° тепла, днем - 12-14°.