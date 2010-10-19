Чиновника КГГА поймали на взятке - ему сразу стало плохо

Чиновник Главного управления транспорта Киевской городской государственной администрации (КГГА) задержан за вымогательство взятки в сумме 100 тыс. грн.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-центра Службы безопасности Украины Марина ОСТАПЕНКО, 35-летний чиновник Главного управления транспорта КГГА вымогал у коммерческой структуры 100 тыс. грн. за продление действия договоров на осуществление пассажирских перевозок в Киеве. По словам М.ОСТАПЕНКО, чиновник был задержан с поличным при получении первого транша взятки в размере 50 тыс. грн. в служебном кабинете во время обеденного перерыва.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении чиновника по ч.2 ст.368 (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Сегодня суд должен избрать чиновнику меру пресечения. По словам М.ОСТАПЕНКО, после задержания чиновнику КГГА стало плохо, и его госпитализировали в больницу.