Януковича ждут в госпитале и на дороге Киев-Чоп
07:05, 19 октября 2010Общество
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Программа поездки в Ровно
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра, 19 октября, осуществит рабочую поездку в Ровенскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в открытии физиотерапевтического корпуса коммунального заведения «Областной госпиталь для инвалидов войны» (пгт Клевань).
Президент Украины также ознакомится с ходом реализации третьего проекта «Ремонт автомобильной дороги «Киев - Чоп» и приемки в эксплуатацию участка автодороги.
Кроме того, под председательством В.ЯНУКОВИЧА состоится заседание Регионального комитета по экономическим реформам.
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