На мировых рынках существенно подешевела пшеница

Существенное суточное падение цен на пшеницу произошло сегодня на мировых зерновых рынках. На крупнейшей Чикагской зерновой бирже за бушель (27,3 килограмм) пшеницы давали 6,9375 долларов или на 1,5 проц меньше, чем на момент начала торгов сегодня.

Одновременно упали цены на кукурузу.

Тем самым на рынки не произвело негативного воздействия опубликованное сегодня решение правительства Украины ввести квоты на экспорт зерновых, замечает ИТАР-ТАСС.