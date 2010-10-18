Министр: в Украине 11,5 тысяч ОСМД

Кировоградская область занимает последнее место среди других регионов по количеству созданных объединений совладельцев многоквартирных домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенном совещании в Кировоградской областной администрации сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Очень тяжело в Кировоградской обл. идет реформа. За 9 месяцев создано лишь 6 ОСМД. Непонятная ситуация. Рядом похожие области - Черкасская, где созданы 212 объединений, Полтавская - 318, а в Кировоградской - всего 96 », - сообщил Ю.ХИВРИЧ.

По словам министра, в Украине существует 11,5 тыс. объединений совладельцев многоквартирных домов, меньше всего - в Кировоградской области.

«Министерство готово помочь местным властям в выполнении программы, нужно, чтобы вы участвовали в создании собственности региона», - обратился Ю.ХИВРИЧ к присутствующему на совещании губернатору Кировоградской обл.

По словам министра, на сегодня сумма убытков предприятий теплокоммунэнергетики области составляет 33 млн. грн., дебиторская задолженность - 146 млн. грн. и почти вдвое превышает кредиторский долг. Население задолжало за коммунальные услуги около 81 млн. грн., прочие потребители - 41 млн. грн. Задолженность по зарплате перед работниками коммунальной отрасли составляет около 5,5 млн. грн.