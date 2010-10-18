Тимошенко: власть уже определила, кому отдаст "Укртелеком"

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что власть уже определила победителя приватизации "Укртелекома".

Об этом она заявила во время пресс-конференции по завершению съезда " Батьківщини", передает корреспондент УНИАН.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если бы "Укртелеком" действительно приобретал стратегического инвестора на основе настоящих конкурсов, то стоимость этого объекта была по меньшей мере 10-12 млрд.дол.

При этом она отметила, что сейчас со всех сторон поступают сообщения, что реальных иностранных инвесторов к приватизации не допускают. "Я убеждена, что уже сегодня победитель определен и только единственное – его зафиксируют официально", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.