Корвет «Тернопіль» отправится для участия в операции НАТО

7 ноября корвет «Тернопіль» выйдет из порта Севастополь в Средиземное море для выполнения задач антитеррористической операции «Активные усилия».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины. Согласно информации пресс-центра, в этой операции экипаж «Тернополя» будет принимать участие в пятый раз. Во время патрулирования в определенном районе Средиземного моря украинские военные моряки проведут тренировки и практические действия по мониторингу гражданского судоходства, сбору и учету информации об условных подозрительных судах, по их сопровождению и осмотру, по сопровождению судов с особо важными грузами, по противоминному обеспечению гражданского судоходства.

На данное время проходит заключительный этап подготовки «Тернополя» к участию в антитеррористической операции “Активные усилия”. На сегодняшний день корабль стопроцентно укомплектован личным составом, экипаж допущен к обслуживанию материальной части и к выполнению боевых упражнений.

В субботу корвет «Тернопіль» вышел в море из порта Севастополь для проведения ходовых испытаний. Во время выхода будут проверены маневренные части корабля, отработана организация несения вахты на ходу, проведенные учения по борьбе за живучесть корабля на переходе по морю, по навигационной безопасности и по ведении боевых действий одиночным кораблем.

Справка УНИАН. Операция НАТО «Активные усилия» - первая операция НАТО на основании ст. 5 Устава НАТО о коллективной самообороне. Главная цель операции - исключить возможность обеспечения деятельности международных террористических организаций морским путем, для чего взять под военный контроль движение всего гражданского судоходства в бассейне Средиземного моря в реальном масштабе времени для предотвращения нелегальных перевозок в интересах финансирования международных террористических организаций из наиболее угрожающих направлений.