Аэропорты используют опыт, полученный при обслуживании хасидов

Опыт, полученный аэропортом «Борисполь» при организации программы полетов с паломниками-хасидами, будет применен при подготовке аэропортов к обеспечению проведения финальной части футбольного чемпионата Евро-2012. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в этом году было обслужено наибольшее количество паломников за все время выполнения программы полетов паломников - 28 тыс. 170 на прилет и вылет.

Для этого в Международном аэропорту «Борисполь» были введены новые технологии обслуживания большого количества пассажиров в условиях высокой интенсивности выполнения рейсов. В частности, для обслуживания паломников-хасидов в сжатые сроки был установлен временный терминал «Х».

Также для обеспечения обслуживания такого количества пассажиров специалисты аэропорта разработали новую технологию буферной зоны на привокзальной площади нового терминала "F", что позволило обслужить паломников-хасидов организовано и без замечаний.

Кроме того, чтобы ускорить обслуживание паломников-хасидов, была задействована схема пограничного оформления пассажиров авиакомпаний «Донбассаэро», «Международные авиалинии Украины» и «ЮТэйр-Украина» на борту самолета во время полета из аэропорта "Бен-Гурион» )14 км от Тель-Авива) в аэропорт «Борисполь».

Доставку паломников осуществляли четыре украинские авиакомпании - "Донбассаэро", "Международные авиалинии Украины», «ЮТэйр-Украина», «Аэросвит» и иностранные перевозчики - «El-AL», «Sun D`or International Airlines» и «Arkia».

Учитывая опыт прошлых лет для координации движения паломников-хасидов из города Умань в аэропорт «Борисполь» использовали уже апробированную схему диспетчеризации. Согласно этой схеме, специально сформированная группа опытных работников аэропорта выезжала в город Умань для регулирования движения автобусов в соответствии с планом полетов авиакомпаний в аэропорту. Это позволило организовать четкий контроль за посадкой паломников-хасидов в автобусы под конкретный рейс.

Как отмечают в министерстве, подобный опыт полезен для аэропортов накануне проведения в Украине Евро-2012. Во время проведения хасидской программы представители аэропортов городов, принимающих Евро-2012, посещали аэропорт «Борисполь» с целью перенять опыт и учесть особенности работы при обслуживании полетов высокой интенсивности при подготовке своих предприятий к чемпионату.

Как сообщал УНИАН, с 5 по 14 сентября т.г. в Международном аэропорту «Борисполь» осуществлялась ежегодная программа обслуживания рейсов, прибывающих с паломниками-хасидами с целью празднования Нового года по иудейскому календарю в городе Умань.

Для обслуживания паломников в аэропорту «Борисполь» был смонтирован временный терминал «Х». Напомним, временный терминал в “Борисполе” монтировали ежегодно ко времени празднования Нового года по иудейскому календарю.

Со строительством терминала F в “Борисполе” планировалось, что паломников-хасидов будут обслуживать там, однако эти планы изменились.