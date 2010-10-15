Дело экс-главы львовского избиркома дошло до суда
16:04, 15 октября 2010Общество
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Обвиняют в подкупе коллег
Прокуратурой Львовской области передано в суд уголовное дело об обвинении бывшего председателя Львовской областной избирательной комиссии по факту препятствования деятельности членов областного избиркома при выполнении ими своих полномочий, совмещенного с подкупом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, дело было возбуждено по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины.
Обвиняемому избрана мера пресечения – взятие под стражу.
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