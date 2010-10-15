Готова ли Украина сегодня вступать в ЕС (опрос)

По мнению украинцев, за последние три месяца значительно улучшились взаимоотношения Украины с Россией – так считают 57,8% опрошенных. В свою очередь, отношения с ЕС и США остались на том же уровне или существенно не изменились – такие ответы дали 44,1% и 48,8% соответственно.

Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» презентовал результаты первой волны мониторинговых исследований, которые отображают общественное мнение населения по вопросам внешнеполитических ориентиров Украины и оценку международных отношений Украины с приоритетными партнерами.

В данном мониторинговом исследовании моделировалась ситуация с проведением референдума относительно вступления Украины в международные союзы – НАТО и ЕС.

По данным социологов, идею вступления Украины в Северо-Атлантический союз поддержали бы 20,8%, а проголосовали бы «против» – 55,1%. Относительно вступления в Европейский Союз, ситуация отличается: большинство – 47,1% на данный момент поддержали бы вступление Украины в ЕС, а против такого решения, в свою очередь, высказались 24,9% опрошенных.

Первая волна мониторингового исследования была проведена с 24 сентября по 4 октября по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам век и пол). В целом было опрошено 2007 респондентов в возрасте старше 18 лет, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.

Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» с сентября этого года начал проведение ежемесячного общенационального мониторингового социологического исследования «Украина».