По решению АМК в Сумах может подешеветь хлеб

Административная коллегия Сумского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины обязала ОАО "Сумской хлебокомбинат" снизить розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия до уровня цен, действовавших до 5 декабря 2006 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского территориального отделения АМК, в частности, до 5 декабря прошлого года хлеб в Сумах стоил 1,65 грн. за килограмм, батон – 2,96 грн. за кг. Сегодня их стоимость за один кг веса составляет 1,84 грн. и 3,12 грн. соответственно.

По словам и.о. председателя Сумского областного отделения АМК Петра КОСОДИЯ, ответчик признал монопольное положение на рынке хлебобулочных изделий в областном центре и факт нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, в двухнедельный срок представитель хлебокомбината обязался привести цены на хлеб (из смеси) и батон (из муки высшего сорта) до уровня цен, которые действовали в Сумах до указанной даты.

«На заседании ответчик объяснял повышение цен на хлебобулочные изделия повышением цен на муку. Но его аргументы не были приняты во внимание, т.к. муку он покупал у единственного поставщика по ценам, превышающим среднерыночные в Сумской области. Антимонопольный комитет считает, что предприятие, занимающее монопольное положение, должно покупать муку на конкурсных условиях», - подчеркнул П.КОСОДИЙ.

Поэтому территориальное отделение АМК признало повышение цен на хлеб с 5 декабря 2006 года нарушением антимонопольного законодательства как злоупотребление монопольным положением на рынке хлеба и хлебобулочных изделий, что привело к ущемлению прав потребителей.

Кроме того, ОАО "Сумской хлебокомбинат" оштрафовано на 17 тыс. грн.