В Донецкой области двое студентов до смерти избили 54-летнего мужчину

В Донецкой области двое студентов, 16 и 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избили 54-летнего мужчину.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, на днях в Ясиноватский горотдел милиции от одного из жителей поселка Очеретино поступило сообщение о том, что у водоема обнаружен труп мужчины.

По словам старшего оперуполномоченного Виктора СИРОТЕНКО, двое молодых людей накануне ночью распивали на улице спиртные напитки. Затем они встретили на улице знакомого 54-летнего мужчину, с которым накануне поссорились, и принялись его избивать, оттащили жертву к водоему и оставили там.

Следственным отделом Ясиноватского горотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Молодые люди арестованы.