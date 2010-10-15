Хорошковский летит в США

Сообщает пресс-центр СБУ

15 октября состоится рабочий визит председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО в США. Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в Вашингтоне председатель СБУ встретится с руководителями партнерских спецслужб, в частности, Федерального бюро расследований (Federal Bureau of Investigation, FBI), Центрального разведывательного управления (Central Intelligence Agency, CIA), Тайной службы США (United States Secret Service, USSS). В.ХОРОШКОВСКИЙ проведет также ряд переговоров в Государственном департаменте США.

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