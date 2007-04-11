Луценко: политиков надо менять регулярно, как детские пелёнки

Лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО призвал премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и других коалициантов уйти на пенсию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на митинге оппозиции на Европейской площади в Киеве.

Он отметил, что В.Януковичу и председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ следует уйти на пенсию. “Все политики из коалиции должны уйти на политическую пенсию и больше не цепляться за власть... Украина вышла из статуса колонии и хочет быть нормальным европейским государством”, - убежден Ю.Луценко. “Все политики при власти напоминают детские пелёнки, их необходимо менять регулярно по той же причине, почему Виктор Федорович никак не хочет услышать простую фразу - отвечать «за базар», где улучшение жизни уже сегодня? Или отвечай, или ступай вон!”, - сказал лидер “Народной самообороны”.

“Я знаю, что разница между КУЧМОЙ и ЯНУКОВИЧЕМ очень невелика – только в росте. Один был маленький, рыжий, плюгавый; второй – большой, донецкий, но, тем не менее, это всё пройденный этап”, - сказал Ю.Луценко, выразив поддержку указу Президента о роспуске парламента.

Он призвал граждан Украины на досрочных парламентских выборах сделать “выбор будущего”: избрать политиков, которые не делят Украину, которые предлагают всем людям лучшую судьбу. Он призвал делать такой выбор, чтобы потом “не думать, как завтра бороться с Кабинетом министров В.Януковича, с отставленной ВР, экс-спикером Александром МОРОЗОМ с другими политиканами, которым нужно каракулевые шапки надевать на голову, чтобы было похоже на мозги”. Ю.Луценко призвал украинцев голосовать “за отставку всех пенсионеров всех цветов, под которыми прячется постсоветский мох прошлого, который мы должны вычеркнуть в своих бюллетенях”.

“Несмотря на то, что власть в Украине захватил позавчерашний кучминский хлам, мы остались украинскими гражданами, не мешаем собираться другим, чтим их права, но настаиваем на одном – все политики должны сверять свои действия с народом”.

Ю.Луценко отметил, что оппозиция не борется с Партией регионов и другими участниками коалиции. “У них свои сторонники, но давайте спросим у источника власти, у народа – кого он хочет видеть своими слугами”. Он заметил, что необходимо сформировать власть без фальсификаций.

В то же время лидер “Народной самообороны” снова раскритиковал позицию коммунистов и социалистов, вошедших в парламентское большинство. “Я прекрасно понимаю, почему Петр СИМОНЕНКО боится народного волеизъявления, потому что рано или поздно люди спросят, почему он поменял капитал Маркса на капитал Рената, и что это дало народу Украины... Наши братья с востока говорят: если у павиана красный зад, то это еще не значит, что он революционно настроен за права трудящихся”, - отметил Ю.Луценко.

“Социалисты, которые в свое время боролись из кучмистами, сегодня изменили стране, голосуют вместе с ЧЕЧЕТОВЫМ и ЗАСУХОЙ, которые разокрали страну... И мы должны помнить: мы не изменились – предавали они”, - заявил Ю.Луценко.