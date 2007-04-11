В Нашей Украине считают, что ВР хочет легализовать теневой капитал

Сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона, которым хочет легализовать теневой капитал.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», заявил народный депутат Станислав АРЖЕВИТИН, комментируя одобрение парламентом в первом чтении законопроекта "О валютном регулировании и валютном контроле в Украине".

“Данный законопроект фактически дает возможность для легализации теневых капиталов”, - отметил С.АРЖЕВИТИН.

По его словам, в соответствии с этим законопроектом украинская семья из четырех человек сможет без любых ограничений вывезти за пределы Украины 3 миллиона гривен. Кроме этого законопроектом предусмотрена возможность открытия счетов в заграничных банках без ограничений. “На этих заграничных счетах можно осуществлять любые валютные операции, не ставя в известность никаких институтов в Украине. Согласно действующему украинскому законодательству валютная выручка должна вернуться в Украину, и только после этого с ней можно осуществлять определенные операции. В случае принятия законопроекта выручка будет оставаться за границей”, - отметил С.АРЖЕВИТИН.

Как отметил С.АРЖЕВИТИН, под лозунгом либерализации валютного рынка в данном законопроекте открывается разрешение для выведения капитала за границу с целью покупки там ценных бумаг без получения соответствующего разрешения, как было до этого времени. “По подсчетам разных экономистов сумма утечки капитала из Украины будет составлять ежегодно от 5 до 8 млрд. долларов”, - отметил он.

С.АРЖЕВИТИН заметил также, что данный законопроект сегодня противоречит требованиям МВФ, нарушает, по меньшей мере, 4 статьи рекомендаций группы ФАТФ по отмыванию грязных денег, а это все свидетельствует о том, что на Украину со стороны этих организаций могут быть наложены санкции и Украина может остаться без инвестиций и международных кредитов.

“Фракции “Наша Украина” и БЮТ за подписью Вячеслава КИРИЛЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО месяц назад обратились к Президенту с требованием вмешаться и снять из обсуждения указанный законопроект, который может привести страну к непредсказуемым экономическим последствиям, но сегодня ВР даже не приняла к рассмотрению подготовленный нами альтернативный законопроект”, - сказал С.АРЖЕВИТИН.