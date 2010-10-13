Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ усматривает заговор в повышении цен на продукты питания.

Об этом он заявил сегодня в интервью 5-му каналу.

“Такой всплеск, который мы получили по росту цен, он неестественный. Здесь, возможно, есть заговор... Здесь нужно подключить Антимонопольный комитет и выяснить... Здесь должны быть экспертные выводы”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что сегодня подписал поручение правительству найти инструменты, “которые бы застабилизировали цены на этом рынке”, поскольку пенсии и зарплаты в Украине сегодня невысокие.