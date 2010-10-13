Янукович усматривает заговор в повышении цен на продукты питания
22:43, 13 октября 2010Общество
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"Нужно подключить АМК и выяснить"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ усматривает заговор в повышении цен на продукты питания.
Об этом он заявил сегодня в интервью 5-му каналу.
“Такой всплеск, который мы получили по росту цен, он неестественный. Здесь, возможно, есть заговор... Здесь нужно подключить Антимонопольный комитет и выяснить... Здесь должны быть экспертные выводы”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он также сообщил, что сегодня подписал поручение правительству найти инструменты, “которые бы застабилизировали цены на этом рынке”, поскольку пенсии и зарплаты в Украине сегодня невысокие.
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