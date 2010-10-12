В городе Горловка Донецкой области на обочине дороги найден новорожденный ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.

По словам начальника криминальной милиции по делам детей Калининского райотдела милиции г. Горловки Ларисы НЕЛЕПЫ, поздней ночью в райотдел милиции позвонила 27-летняя местная женщина, которая сообщила, что обнаружила на улице новорожденного ребенка. Женщина рассказала, что она ночью во дворе дома снимала постиранное белье и неожиданно услышала детский плач. Когда направилась к месту, откуда доносился звук, то возле обочины дороги увидела крошечную малышку, еще перевязанную пуповиной. Найденыша женщина забрала домой, помыла и завернула в теплое одеяло, а потом вызвала милицию и скорую помощь.

На данный момент известно, что малышка родилась ночью 8 октября с весом 3,430 кг, рост 51 см, состояние ребенка медики оценили, как удовлетворительное.

Сотрудники милиции обратились к населению с просьбой отозваться людей, обладающих информацией, способной помочь установлению личности мамы и гарантировали им анонимность.