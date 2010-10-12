Возбуждено уголовное дело по факту гибели судна «Василий»
Сухогруз вовремя не укрылся от шторма
Керченская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения водного транспорта, которое повлекло гибель людей», из-за крушения судна «Василий» с 13 моряками на борту.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Ведомство заявляет, что сухогруз вовремя не укрылся от шторма.
Ведется следствие.
Как сообщал УНИАН, «Василий» затонул у берегов Керчи в территориальных водах Украины рано утром 11 октября.
Судно перевозило около 3 тысяч тонн металлолома из Украины в Грузию под флагом Монголии.
Погиб боцман - гражданин России. Спасены 9 членов экипажа - 7 россиян и 2 украинца
Ведутся поиски еще троих - капитана-россиянина и двух его помощников - граждан РФ и Украины.