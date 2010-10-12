Возбуждено уголовное дело по факту гибели судна «Василий»

Керченская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения водного транспорта, которое повлекло гибель людей», из-за крушения судна «Василий» с 13 моряками на борту.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Ведомство заявляет, что сухогруз вовремя не укрылся от шторма.

Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, «Василий» затонул у берегов Керчи в территориальных водах Украины рано утром 11 октября.

Судно перевозило около 3 тысяч тонн металлолома из Украины в Грузию под флагом Монголии.

Погиб боцман - гражданин России. Спасены 9 членов экипажа - 7 россиян и 2 украинца

Ведутся поиски еще троих - капитана-россиянина и двух его помощников - граждан РФ и Украины.