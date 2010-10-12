Евро на межбанке упало ниже 11

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9470/7,9530 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9425/7,9495 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9420/7,9505 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2639/0,2643 грн./рубль, к 12:00 цены упали до 0,2628/0,2631 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2633/0,2636 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,1858 рублей за доллар (+0,1808).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3775/1,3885 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9905/11,0015 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9505/10,9590 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,9680/10,9815 грн./евро.