Азаров дал отмашку на продажу Укртелекома

Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил условия продажи государственного пакета акций ОАО “Укртелеком” со стартовой ценой 10,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

В тоже время он не назвал других подробностей, отметив, что завтра в “Ведомостях приватизации” планируется опубликовать объявление о конкурсе по продаже 92,79% акций “Укртелекома”. Конкурс будет проведен через 75 дней после официального опубликования объявления.

А.РЯБЧЕНКО отметил, что в случае, если опубликовать объявление завтра не успеют, это сделают на следующий день. Он также сообщил, что завтра планируется его пресс-конференция по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с принятым 27 сентября Кабинетом министров Украины распоряжением №1884-р, государственный пакет акций ОАО «Укртелеком» в размере 92,79% уставного фонда будет выставлен на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.

В октябре Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к проведению конкурса с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО "Укртелеком".

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.