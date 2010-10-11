Ивано-Франковский центральный стадион оценили в 125 млн. грн.

Ивано-Франковский центральный стадион «Рух» и землю вокруг него оценили в 125 миллионов гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Фонда коммунального имущества города Ивано-Франковска Михаил ЮСИП. По его словам, городская власть определила стоимость главной спортивной арены города и прилегающих к ней территорий. Весь этот комплекс, который расположен на территории в 14 гектаров, эксперты оценили в сумму свыше 125 миллионов гривен. Он уточнил, что большую часть общей стоимости составляет стадион и трибуны. А земельный участок стоит всего 32 млн. гривен. «Это не коммерческий объект, а социально-культурный», - добавило должностное лицо.

Необходимость проведения оценки земли и стадиона власти мотивировали тем, что есть потребность вместе с инвестором создать новое совместное предприятие, которое бы взяло под свою опеку футбольный клуб «Прикарпатье», завершило реконструкцию стадиона и построило новую гостиницу и бассейн.

Доля главного инвестора в уставном фонде будет составлять 61%. В настоящее время устав созданного общества находится на утверждении Ивано-Франковского горисполкома.