За вымогание взятки задержаны два работника налоговой милиции

В Запорожской области за вымогание 45 тысяч гривен взятки задержаны два работника налоговой милиции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, налоговики, используя служебное положение, требовали от жителя Мелитополя 45 тысяч гривен. В такую сумму злоумышленники оценили избрание меры пресечения, не связанной с содержанием последнего под стражей, а также прекращение дальнейшей проверки по делу.

Взяточники были задержаны в их служебном кабинете во время получения первой трети названной суммы – 15 тысяч гривен. Еще 30 тысяч они приказали передать через адвоката, который осуществлял защиту по делу.

Против взяточников прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного Кодекса Украины.