Каждое десятое обращение в налоговую - информация об уклонении

В Тернопольской области 9,2% общего количества обращений, которые поступили за 9 месяцев этого года в областную налоговую от граждан, содержали информацию об уклонении от налогообложения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе масово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в области, в целом за январь-сентябрь 2010 года на рассмотрение в налоговые органы области от граждан поступило 120 письменных обращений, в том числе 93 заявления и 27 жалоб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество письменных обращений увеличились на 21,7%.

При этом 11 обращений (9,2% общего количества) содержали информацию об уклонении их знакомыми от уплаты налогов. Кроме этого, в некоторых из 31 обращения относительно контрольно-проверочной работы граждане не просто сообщали налоговикам об уклонении от уплаты налогов, а просили провести проверку и проинформировать их о ее результатах.

Из общего количества обращений с сообщениями об уклонении от налогообложения в этом году 3 признаны анонимными, остальные поступили от конкретных граждан, авторство которых подтвердилось.

По данным отдела масово-разъяснительной работы областной ГНА, по большинству обращений граждан об уклонении от уплаты налогов еще продолжаются проверки. В тех случаях, где проверки завершены, нарушения подтвердились, в отношении недобросовестных граждан были применены штрафные санкции. Сколько именно было выявлено нарушителей, какие именно суммы штрафов они уплатили и за какие именно нарушения в отделе масово-разъяснительной работы сообщить не смогли.