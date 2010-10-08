Тигипко проведет в Вашингтоне ряд важных встреч

7 октября официальная делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном собрании управляющих Международного валютного фонда и Всемирного Банка.

Как сообщается на Правительственном портале, во время официального визита в США запланированы встречи С.ТИГИПКО с руководством МВФ, Всемирного банка и других ведущих мировых финансовых организаций. В частности, вице-премьер-министр Украины встретится с руководством Европейского департамента МВФ, директором-распорядителем Всемирного банка Нгози Оконжо ИВЕАЛА, президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ, вице-премьер-министром - министром финансов Голландии Йеном Кеес де ЯГЕРОМ, заместителем госсекретаря США по экономическим вопросам Робертом ХОРМАТОМ и другими должностными лицами.

Также С.ТИГИПКО проведет в Вашингтоне ряд важных двусторонних встреч, во время которых будут обсуждены вопросы углубления дальнейшего сотрудничества между Украиной и США.

Во время поездки в Вашингтон С.ТИГИПКО планирует обсудить перспективы сотрудничества Украины с МВФ и Всемирным банком. Также вице-премьер-министр Украины проинформирует руководство Фонда о проведении экономических реформ в Украине.

По мнению С.ТИГИПКО, сотрудничество с МВФ позволило Украине стабилизировать состояние государственных финансов и заложить крепкую базу для экономического роста. «Мы уверены, что главные макроэкономические ориентиры, заложенные на этот год, будут выполнены. Об этом, в частности, свидетельствует рост ВВП за последние месяцы. Лишь последующий рост экономики обеспечит повышение жизненного уровня украинцев», - отметил С.ТИГИПКО.