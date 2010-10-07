Суд оштрафовал гражданина, напавшего на журналистов

1 октября Октябрьский районный суд Днепропетровска оштрафовал на сумму сумме 850 грн. в доход государства гражданина, который препятствовал профессиональной деятельности журналистов. Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Октябрьского района Днепропетровска.

Согласно сообщению, 3 июня 2010 г. гражданин “атаковал” съемочную группу программы «Акцент медиа», которая выходит на одном из местных телеканалов. При этом злоумышленник повредил камеру оператора.

По факту преднамеренного препятствия законной деятельности журналистов прокуратура Октябрьского района возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.