В Одессе главу Комитета по борьбе с коррупцией поймали на вымогательстве

35-летний руководитель Всеукраинской общественной организации «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» Алексей КОСАРЕВ задержан милицией по подозрению в вымогательстве денежных средств у владельцев Интернет-клубов и прочих субъектов предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, задержание А.КОСАРЕВА произвели в одесском офисе общественной организации сотрудники УБОП УМВД Украины в Николаевской области.

По данным милиции, активисты «Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» навещали предпринимательские структуры, вымогая у их владельцев деньги за то, что не будут сообщать правоохранительным органам о нарушениях законодательства, выявленных во время посещений и проверок.

Как утверждают в милиции, кроме А.КОСАРЕВА, задержаны также его заместитель и активист общественной организации во время передачи денежных средств в сумме 7,5 тыс. грн. Всего же правоохранителями задокументировано 14 эпизодов преступной деятельности указанной группы, установленная сумма убытков превышает 100 тыс. грн.

В ходе санкционированного обыска в офисе и на квартирах задержанных изъято два газовых пистолета, пистолет «Макарова» травматического действия и охотничье ружье.

В отношении задержанных возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 189 УК Украины (вымогательство).