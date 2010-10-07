Киевгаз подтверждает, что он уже - не коммунальная собственность

ОАО "Киевгаз" (г. Киев) подтверждает выход из состава акционеров компании Главного управления коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом в сообщении не говорится, кому принадлежит теперь этот пакет в размере 28,455% акций.

Собственником 10% акций и более называется ЗАО «Киевэнергохолдинг», которому принадлежит 60,000018% акций.

В сообщении сказано, что соответствующий реестр собственников ценных бумаг был передан эмитенту уполномоченным регистратором 1 октября на собрании акционеров компании.

Согласно данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (АРИФРУ), реестродержателем акций «Киевгаза» является ООО «Межрегиональный независимый регистратор».

Однако в другом сообщении «Киевгаза», опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР, обнародован новый состав акционеров компании.

По данным компании, на 1 октября 2010 года, когда было проведено внеочередное собрание акционеров «Киевгаза», ЗАО «Киевэнергохолдинг» принадлежало 60%+1 акция «Киевгаза», ООО «Техрилат» (г. Киев) – 5,461% акций, кипрским компаниям Fossa Group Limited и Energum KWG Limited – по 9,9426% акций.

Территориальная община столицы в лице Киевской городской государственной администрации, которой ранее принадлежало 28,455% акций, и ООО «ФК «Новый регион», которому, по данным Генпрокуратуры, был реализован этот пакет акций, в числе акционеров «Киевгаза» не значатся.

В своем сообщении "Киевгаз" также обнародовал новый состав Наблюдательного совета общества. Членами НС переизбраны ООО «Техрилат», как юридическое лицо, и член правления «Киевэнергохолдинга» Владимир КОВАЛЬ. Вместо «Киевэнергохолдинга», как юрлица, избран Игорь МАЛЫШЕВ, который будет представлять интересы компании в Набсовете.

Новыми членами НС также избраны Fossa Group и Energum KWG вместо Сергея НИКИТАША и Анатолия ЧУБА (представитель управления коммунальной собственности КГГА).

Напомним, ГКЦБФР приостановила на шесть месяцев (до февраля 2011 года) внесение изменений в реестры собственников и в систему депозитарного учета ценных бумаг, выпущенных ОАО «Киевгаз». Приостановка обращения акций с 6 августа текущего года выполняется согласно предписанию Генеральной прокуратуры Украины от 5 августа 2010 года.

Согласно искам Генпрокуратуры, поданным в Хозяйственный суд Киева и Печерский районный суд Киева в конце августа-начале сентября 2010 года и обнародованным в Едином государственном реестре судебных решений, Киев продал принадлежащий территориальной общине пакет акций «Киевгаза» (28,46%) ООО «ФК «Новый регион».

По состоянию на начало 2010 года, ЗАО «Компания "Киевэнергохолдинг» принадлежало 60%+1 акция «Киевгаза», территориальной общине столицы в лице Киевской городской государственной администрации – 28,455% акций.

Справка УНИАН. ОАО «Киевгаз» обслуживает распределительные газовые сети, расположенные на территории столицы. Предприятие предоставляет услуги по транспортировке и поставке природного газа, а также по газификации различных объектов.