Милиция готовится к наихудшему

Работники правоохранительных органов ожидают с сегодняшнего дня спровоцированные столкновения между представителями противоборствующих сил.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Виктор СУСЛОВ в интервью, опубликованном в газете «Комсомольская правда» в Украине» от 10 апреля 2007 г.

«Думаю, вероятность столкновений резко возрастет, начиная с 10 апреля», - сказав В.СУСЛОВ. По его словам, это связано с тем, что в среду, 11 апреля, Конституционный суд Украины начнет рассмотрение конституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

«Мы располагаем информацией о том, что некоторые экстремистски-настроенные политические силы планируют спровоцировать столкновения, чтобы сорвать заседание суда и подстегнуть Президента к введению чрезвычайного положения до того, как суд примет свое решение. Ожидаются серьезные провокации», - сказал В.СУСЛОВ.

По его информации, МВД уже организовало усиленную охрану в местах наибольшего скопления людей, представляющих противоборствующие силы, интенсивно работают также подразделения ГАИ и патрульно-постовая служба.

По просьбе руководства Кабмина, Верховной Рады, ЦИК и Генеральной прокуратуры увеличена охрана в зданиях этих органов государственной власти, - сообщил В.СУСЛОВ. В частности, по его словам, Верховную Раду сегодня охраняют около тысячи милиционеров. На этих объектах также работают оперативно-следственные группы, поскольку любое противоправное действие должно быть задокументировано и снято на видео для привлечения к ответственности нарушителей закона.

В.СУСЛОВ также подтвердил, что в Киев из других регионов доставлены сотрудники спецподразделения «Беркут».

«Это не слухи. Эти люди действительно сейчас в Киеве, но пока они находятся в резерве. Справляемся силами Киевского гарнизона», - сказал замминистра.

По мнению В.СУСЛОВА, сейчас первыми в «группе риска» стоят судьи Конституционного суда. Непосредственную охрану первых лиц государства, по его словам, осуществляет Управление государственной охраны, которое подчиняется Президенту. Согласно действующему законодательству, оно обеспечивает безопасность Президента, председателя ВР, премьер-министра, первого заместителя председателя парламента, первого вице-премьера, генерального прокурора, министра иностранных дел, председателей Конституционного и Верховного суда.

Что касается введения в стране чрезвычайного положения, заместитель министра внутренних дел отметил, что такое решение Президента, согласно Конституции, должно быть утверждено на заседании Верховной Рады. Если парламент не утвердит, то решение будет незаконным, и Президент не сможет его ввести, - подчеркнул В.СУСЛОВ.

Отвечая на вопрос о возможности столкновения силовиков, в частности, спецподразделения СБУ «Альфа» и милиции, В.СУСЛОВ сказал, что исключает такой вариант.

«Уверен, все политические вопросы будут решены мирным путем, и силового столкновения не будет», - сказал он. При этом он добавил, что если дойдет до столкновений, то «это будут столкновения не между подразделениями силовых структур, а между людьми, исповедующими разные политические взгляды».

Если же руководство силовых структур допустит подобное, то, по мнению В.СУСЛОВА, «расколются сами эти ведомства, и угроза гражданской войны станет реальной».

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, только сегодня для участия в массовых акциях против роспуска ВР в Киев прибыло более 9 тысяч человек. По состоянию на сегодняшний день в центре Киева в разных местах установлено 616 палаток сторонников антикризисной коалиции.

В частности, на Майдане Незалежности с утра собралось около 5 тысяч сторонников коалиции, ожидающих проведения митинга.

Вместе с тем, на Европейской площади собрались сторонники оппозиции.