Евро на межбанке растет

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9540, к 12:00 сузился спрэд – 7,9460/7,9500. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9445/7,9480 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2676/0,2680, к 12:00 цены понизились до 0,2675/0,2678. К закрытию цены достигли уровня 0,2671/0,2673. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7578 (-0,1121).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3900/1,3995. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0985/11,1125, к 12:00 цены ушли вниз – 11,0935/11,1050. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 11,1160/11,1235.