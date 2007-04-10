Мороз хочет устроить Гриценко ”очень специфическую процедуру”

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ намерен обратиться в Кабинет Министров с предложением направить в парламент представление об освобождении Анатолия ГРИЦЕНКО от должности министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня на пленарном заседании ВР.

А.МОРОЗ отметил, что сделает такой запрос в правительство в связи с теми предложениями, которые исходили от народных депутатов Украины. Кроме того, он отметил, что соответствующий протокольный запрос подпишет уже сегодня.

А.МОРОЗ также напомнил, что процедура рассмотрения этого вопроса в Верховной Раде является очень специфической и она выписана в Регламенте ВР. «Сначала определится Кабинет Министров, а затем будем определяться и мы», - сказал председатель парламента.