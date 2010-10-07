Инвесторы Киевгорстроя считают, что Попова обманывают подчиненные

Представители иностранных инвесторов «Киевгорстроя» заявляют, что удовлетворены назначением председателя правления АО ХК «Киевгорстрой» Михаила Голицы и просят чиновников воздержаться от административного давления на строительную компанию.

Об этом в комментарии УНИАН заявили Стивен Авраам и Джон Апокидес, представляющие интересы иностранных инвесторов холдинга.

В частности, Джон Апокидес считает, что Александр Попов недостаточно информирован относительно реальной ситуации в холдинге: «К сожалению, судя по всему, подчиненные г-на Попова умышленно вводят его в заблуждение и провоцируют на слабо коррелирующие с законодательством действия. Мы надеемся, что после сегодняшнего собрания это прекратится. Чиновники не будут оказывать административное давление на «Киевгорстрой». И крупнейший в стране строительный холдинг продолжит стабильно работать во имя благополучия инвесторов и выполнения социальных программ государства». А Стивен Авраам заявил: «Зная карьерный путь нового главы правления, мы понимаем, что он профессионал высочайшего класса и считаем его кандидатуру оптимальной. Мы приветствуем это назначение и уверены, что оно серьезно укрепит конкурентоспособность компании».

Сегодня, 7 октября 2010 года, состоялось легитимное, заранее запланированное и объявленное в соответствие с требованием действующего законодательства собрание акционеров АО ХК «Киевгорстрой», сообщили представители иностранных инвесторов. В его работе приняли участие уполномоченные представители новых акционеров - восьми инвестиционных компаний-нерезидентов (Atima Limited, Altimak Limited, Intermion Limited, Investion Limited, Vigorans Limited, Intrapolia Limited, Surtoria Limited, Akvista Limited). Стивен Авраам и Джон Апокидес, представляющие интересы иностранных инвесторов холдинга прибыли на собрание в сопровождении юристов (в т.ч. из всемирно известной компании Baker&McKinsey). Внесенные в повестку дня вопросы собрания были рассмотрены в конструктивном режиме и по каждому из них вынесено решение, одобренное подавляющим большинством акционеров.

Председателем правления по итогам собрания акционеры избрали Голицу Михаила Николаевича, начальника управления жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации, он же стал президентом холдинга. Путем голосования по установленной законом процедуре был сформирован наблюдательный совет в составе Поляченко Владимира Аврумовича, Комарницкого Дениса Сергеевича, а также Стивена Авраама как представителя новых акционеров АО ХК «Киевгорстрой». Председатель наблюдательного совета провел переговоры с новоизбранным главой правления и высоко оценил его профессиональные качества и выразили восхищение его впечатляющим опытом работы в строительной отрасли: «Мы благодарим первого заместителя главы КГГА Александра Попова за то, что он делегировал для работы в нашем холдинге специалиста такого уровня, как Михаил Николаевич. И уверены, что благодаря новому руководителю перед «Киевгорстроем» откроются новые перспективы».

По итогам собрания правление АО ХК «Киевгорстрой» сформировано в следующем составе:

1. Голица Михаил Николаевич – председатель правления

2. Можар Василий Михайлович – заместитель председателя правления

3. Гуленко Дмитрий Иосифович- член правления

4. Галицкий Александр Адамович - член правления

5. Булгаков Алексей Юрьевич - член правления

6. Козачук Василий Петрович - член правления

7. Мацарский Петр Александрович - член правления

8. Драч Сергей Васильевич - член правления

9. Стефанивский Владимир Франкович - член правления

10. Герасимова Вера Васильевна - член правления

11. Топчий Вячеслав Витальевич - член правления

12. Мазотов Петр Сергеевич - член правления