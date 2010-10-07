Киевгорстрою уже сделали новую печать
Старую ищет милиция
Новоизбранный председатель правления АО ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА заявляет, что новая печать «Киевгорстроя» уже изготовлена.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ГОЛИЦА сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию о потере печати строительной компании, которая была распространена вчера в газете «Хрещатик».
«Новая печать сделана. Где находится старая – в установленном порядке занимаются правоохранительные органы», - отметил он.
Кроме того, М.ГОЛИЦА объяснил, что назначенное на сегодня собрание акционеров «Киевгорстроя» отменено в связи с тем, что оно состоялось раньше, 5 октября.
«Собрание состоялось 5 числа, на котором был избран наблюдательный совет, председатель правления и другие.», - отметил М.ГОЛИЦА. Больше никаких комментариев по этому вопросу он не предоставил.
Как сообщал УНИАН, 6 октября в муниципальной газете “Хрещатик” было размещено объявление новоизбранного председателя правления АО ХК “Киевгорстрой” М.ГОЛИЦЫ о потере печати компании.
5 октября в одно и то же время состоялись собрания акционеров “Киевгорстроя” в двух разных помещениях, где были избраны новые руководители строительного холдинга. Одно собрание, инициированное киевской городской властью, прошло в помещении КП “Киевский метрополитен” (просп. Победы, 35). На нем присутствовал, в частности, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ. Информировалось, что в этом собрании приняли участие 80% акционеров. Участники этого собрания избрали новый состав Наблюдательного совета, Ревизионную комиссию, нового регистратора, а также председателя правления - М.ГОЛИЦУ (заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, начальник Главного управления жилищного обеспечения, депутат Киевсовета во фракции Блока Литвина).
В то же время, возле админздания метрополитена на просп. Победы, 35, члены правления “Киевгорстроя”, которых вместе с президентом компании Василием МОЖАРОМ не пустили на заседание внутри помещения, организовали свое собрание акционеров. На этом собрании был переизбран президентом компании В.МОЖАР, а также переутверждены другие члены правления, отозван и избран в новом составе наблюдательный совет, ревизионная комиссия. В соответствии с протоколом этого заседания, в нем приняли участие 67,2% акционеров компании.