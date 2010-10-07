Киевгорстрою уже сделали новую печать

Новоизбранный председатель правления АО ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА заявляет, что новая печать «Киевгорстроя» уже изготовлена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ГОЛИЦА сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию о потере печати строительной компании, которая была распространена вчера в газете «Хрещатик».

«Новая печать сделана. Где находится старая – в установленном порядке занимаются правоохранительные органы», - отметил он.

Кроме того, М.ГОЛИЦА объяснил, что назначенное на сегодня собрание акционеров «Киевгорстроя» отменено в связи с тем, что оно состоялось раньше, 5 октября.

«Собрание состоялось 5 числа, на котором был избран наблюдательный совет, председатель правления и другие.», - отметил М.ГОЛИЦА. Больше никаких комментариев по этому вопросу он не предоставил.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в муниципальной газете “Хрещатик” было размещено объявление новоизбранного председателя правления АО ХК “Киевгорстрой” М.ГОЛИЦЫ о потере печати компании.

5 октября в одно и то же время состоялись собрания акционеров “Киевгорстроя” в двух разных помещениях, где были избраны новые руководители строительного холдинга. Одно собрание, инициированное киевской городской властью, прошло в помещении КП “Киевский метрополитен” (просп. Победы, 35). На нем присутствовал, в частности, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ. Информировалось, что в этом собрании приняли участие 80% акционеров. Участники этого собрания избрали новый состав Наблюдательного совета, Ревизионную комиссию, нового регистратора, а также председателя правления - М.ГОЛИЦУ (заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, начальник Главного управления жилищного обеспечения, депутат Киевсовета во фракции Блока Литвина).

В то же время, возле админздания метрополитена на просп. Победы, 35, члены правления “Киевгорстроя”, которых вместе с президентом компании Василием МОЖАРОМ не пустили на заседание внутри помещения, организовали свое собрание акционеров. На этом собрании был переизбран президентом компании В.МОЖАР, а также переутверждены другие члены правления, отозван и избран в новом составе наблюдательный совет, ревизионная комиссия. В соответствии с протоколом этого заседания, в нем приняли участие 67,2% акционеров компании.