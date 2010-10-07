Минздрав непрерывно подсчитывает случаи заболевания гриппом

На протяжении текущей недели возможно незначительное повышение сезонных показателей заболеваемости острыми респираторными инфекциями, как в отдельных регионах, так и в целом по Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные "Украинского центра гриппа и ОРИ" Минздрава Украины.

“На 39-й неделе 2010 года в 10 контрольных городах показатели заболеваемости гриппом и ОРИ находятся ниже эпидемических порогов. Всего за прошлую неделю в 10 контрольных городах заболели 47146 человек, госпитализированы 508 человек (1,08% больных), среди госпитализированных 87,01% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРИ составляет 48,44 случая на 10 тыс. населения против 49,22 случая на прошлой неделе”. – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в целом, статистический показатель зарегистрированной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 1,6%. По данным Минздрава, заболеваемость детского населения по сравнению с минувшей неделей также уменьшилась, заболели 29458 детей (62,5% от числа всех больных). Как и на 38-й неделе, чаще болели дети в возрасте 1-4 лет - 38,52% и 5-9 лет (25,05%).

На 39-й неделе не было зарегистрировано ни одного летального случая среди больных в 10 контрольных городах.

По данным еженедельного электронного бюллетеня ВОЗ (EuroFlu), активность гриппа по всему Европейскому региону находится на низком уровне.

В целом, эпидемическая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРИ на 39-й неделе стабильная, отвечает периоду межсезонной заболеваемости ОРИ, что наблюдается на протяжении последних лет

На протяжении текущей, 40-й недели, возможно незначительное повышение сезонных показателей заболеваемости острыми респираторными инфекциями, как в отдельных регионах, так и в целом по Украине, отметили в Минздраве Украины.