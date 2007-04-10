МВД предупреждает: провокаторы могут использовать форму милиционеров

Милиция Киева просит участников массовых мероприятий 10 апреля - политические партии и общественные организации придерживаться действующего законодательства и выявлять высокую культуру, уважение друг к другу и не поддаваться на возможные провокации. В заявках, поданных в Киевскую городскую государственную администрацию на проведение митингов в поддержку Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и против него, отмечено около 750 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью ГУМВД Украины в г.Киеве, ныне проверяется информация о возможных действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в столице и дискредитацию сотрудников милиции в глазах населения. “Провокаторы могут использовать форменную одежду сотрудников милиции и активно применять всяческие методы возмущения общественной мысли, включая мероприятия физического влияния относительно участников массовых акций”, - отмечается в сообщении.

В то же время ЦГС ГУМВД в г.Киеве заявляет, что “работники милиции будут действовать исключительно в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины и Законом Украины “О милиции”.

Как заверяет столичный главк, криминогенная ситуация в Киеве полностью контролируется и милиция Киева готова противостоять преступным проявлениям.

На охране общественного порядка задействованы 6 тысяч человек из личного состава и 1 тысяча из резерва МВД из разных регионов Украины.

Столичная милиция советует 10 апреля ограничить свое передвижение в тех местах, где объединенная оппозиция и коалиция будут проводить свои акции: Майдан Независимости, площади Арсенальная, Бессарабская, Европейская, Почтовая, Контрактовая, Софийская, Михайловская и Л.Толстого, улицы Крещатик, Жилянская, Грушевского, Банковая та Резницкая.