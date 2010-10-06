Коноплю, которую якобы выращивала жена главы РГА, искали авиацией

Министерство внутренних дел Украины опровергает информацию о причастности жены одного из руководителей Генического района к выращиванию конопли в Херсонской области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

"Для выявления наркопосевов в Херсонской области привлекалась даже авиация", - говорится в сообщении ДСО МВД со ссылкой на начальника УМВД в Херсонской области Валерия ЛИТВИНА.

Также не подтвердилась и информация об обнаруженных в районе посевах этого наркосодержащего растения на площади 20 гектаров.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что милиция Херсонской области принимает довольно существенные меры для противодействия наркопреступности. В частности, усилена борьба с незаконным оборотом наркотиков, активизирована работа по профилактике правонарушений, раскрытию и расследованию тяжких и резонансных преступлений, усилению противодействия организованной преступности, локализации негативных тенденций развития криминогенной ситуации. Как следствие, в августе-сентябре этого года увеличилось количество выявления фактов сбыта наркотиков, а также незаконных посевов наркосодержащих растений.

Сейчас руководство УМВД в Херсонской области готовит соответствующее исковое заявление в суд относительно обжалования упомянутых сообщений.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение проверить информацию, появившуюся в масс-медиа, относительно того, что якобы жена председателя Генической районной государственной администрации (Херсонская область) Сейтумера НИМЕТУЛЛАЕВА занималась выращиванием конопли для получения марихуаны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на заместителя главы Администрации Президента Украины Станислава СКУБАШЕВСКОГО, в случае подтверждения этой информации будут сделаны соответствующие выводы.